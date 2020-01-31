Bartın'da İl Tüberküloz Kurulu toplandı - Son Dakika
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Bartın'da İl Tüberküloz Kurulu toplandı

6 saat önce

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Tüberküloz Kurulu toplantısı yapıldı.

Bartın'da İl Tüberküloz Kurulu toplandı, System.String[]

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Tüberküloz Kurulu toplantısı yapıldı.

İl Tüberküloz Koordinatörü İsmet Kavaklı, sağlık müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda, tüberküloz verileri hakkında bilgi vererek, hastalıktan korunma ve bulaşma riskini azaltmak için yapılması gerekenleri anlattı.

Kavaklı, geçen yıl tüberküloz eğitim ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında, ilk ve ortaokullarda eğitimler verildiğini belirtti.

Geçmişte tüberküloz geçiren kişilerin, aile ve yakınlarının temas durumlarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla taramalarının yapıldığını anlatan Kavaklı, "Mevcut hastaların takip ve tedavileri aile hekimlikleri ve diğer ilgili paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde aksatılmadan yapılmaktadır. Bu yıl da eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam edilerek, farkındalığın artırılmasına yönelik resmi ve özel tüm sağlık kuruluşları ile kurulda yer alan diğer paydaş kurumlar çalışmalarına devam edecektir." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Kavaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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