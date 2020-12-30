Bartın'da İnkum tatil beldesi, kış güneşiyle hareketlendi - Son Dakika

Bartın'da İnkum tatil beldesi, kış güneşiyle hareketlendi
30.12.2020 15:00
BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde hava sıcaklığının 21 derece olmasıyla halk kumsala akın etti.
BARTIN'ın İnkum tatil beldesinde hava sıcaklığının 21 derece olmasıyla halk kumsala akın etti.
Bartın, kış aylarında çok sık rastlanmayan bir sıcaklığa ulaştı. Öğle saatlerinde termometreler 21 dereceye kadar çıktı. Kentin bilinen tatil yerleri arasında yer alan İnkum'da vatandaşlar, kumsalda oturup, çay ve kahve içti. İnkum sakinleri, sokağa çıkma yasağının bulunmadığı saatlerde de çocuklarıyla vakit geçirdi. İnkum'da güneşli havanın ardından yaşanan yoğunluk nedeniyle jandarma ekipleri denetim yaptı. Kent girişinde gelenlerin kayıtlarını aldı. Ekipler, kumsalda oturan vatandaşları, maske ve mesafe konusunda uyardı.
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