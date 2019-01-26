Bartın'da İnşaat ve Parklardan Kablo Hırsızlığı
57 dakika önce
Bartın'da, inşaat ve parklardaki kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Bartın
'da, inşaat ve parklardaki kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, inşaat ve parklarda bulunan kabloların kesilerek çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis
ekiplerince yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve V.T. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Y.K, M.C.S. ve H.B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:26 Kaynak: AA
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