Son Dakika Haberleri: Bartın'da İnşaat ve Parklardan Kablo Hırsızlığı

Bartın'da İnşaat ve Parklardan Kablo Hırsızlığı

57 dakika önce

Bartın'da, inşaat ve parklardaki kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bartın'da İnşaat ve Parklardan Kablo Hırsızlığı, System.String[]
Bartın'da, inşaat ve parklardaki kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, inşaat ve parklarda bulunan kabloların kesilerek çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve V.T. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Y.K, M.C.S. ve H.B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:26 Kaynak: AA

Bartın, Güncel
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