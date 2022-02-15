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Bartın'da inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika

Bartın'da inşaattan düşen işçi öldü

15.02.2022 11:13
Bartın'da inşaattan düşen işçi öldü

Bartın'da iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Bartın'da iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Kent merkezi Gölbucağı Mahallesi'ndeki bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Ahmet Kartal (44), 10 metre yükseklikteki iskeleden dengesini kaybederek yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Kartal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kartal'ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

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Ahmet Kartal, İnşaat, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika


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