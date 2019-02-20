Son Dakika Haberleri: Bartın'da İnşaattan Düşerek Ölen Üniversiteli, Bursa'da Defnedildi

Bartın'da İnşaattan Düşerek Ölen Üniversiteli, Bursa'da Defnedildi

1 saat önce

BARTIN'a, tatil nedeniyle babasının yanına çalışmaya gittiği fabrika inşaatından düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Recep Kul'un (25) cenazesi, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi.

Bartın'da İnşaattan Düşerek Ölen Üniversiteli, Bursa'da Defnedildi, System.String[]
BARTIN'a, tatil nedeniyle babasının yanına çalışmaya gittiği fabrika inşaatından düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Recep Kul'un (25) cenazesi, Bursa'nın  Orhangazi ilçesinde toprağa verildi.

Olay, geçen pazartesi  Bartın'ın Gölbucağı Mahallesi'ndeki bir çimento fabrikasının ek bina  inşaatında meydana geldi. Kaynak yaparken dengesini kaybeden Recep Kul, 10 metre yükseklikten düştü. Kul'un kanlar içerisinde yerde yattığını gören çalışma arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Fabrikaya gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Recep Kul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Recep Kul'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ailesi Orhangazi'de yaşayan ve Bartın'a çalışmak için giden Recep Kul'un ölümü Orhangazi'deki ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Kul'un cenazesi dün Bartın'dan Orhangazi'ye getirildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde öğrenci olduğu belirtilen ve tatil nedeniyle babası Cuma Kul'un yanına çalışmaya gittiği öğrenilen Recep Kul, ikindide Gazi Orhanbey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, Kul'un bir süre önce nişanlandığı ve genç çiftin ağustos ayında düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:38 Kaynak: DHA

Orhangazi, Bursa, Bartın, 3. Sayfa
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