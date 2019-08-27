Son Dakika Haberleri: Bartın'da ip ve tellere takılan baykuş kurtarıldı
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Bartın'da ip ve tellere takılan baykuş kurtarıldı

1 saat önce

Bartın'ın Amasra ilçesinde, ip ve tellere takılan peçeli baykuş kurtarıldı.

Bartın'da ip ve tellere takılan baykuş kurtarıldı, System.String[]

Bartın'ın Amasra ilçesinde, ip ve tellere takılan peçeli baykuş kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aliobası köyünde bir tarlada ip ve tellere takılan peçeli baykuşu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bartın Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Köye gelen ekiplerin ip ve telleri kesmesinin ardından baykuşun veteriner tarafından sağlık kontrolü yapıldı.

Baykuş daha sonra doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Amasra, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:18 Kaynak: AA
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