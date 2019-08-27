Bartın'da ip ve tellere takılan baykuş kurtarıldı
1 saat önce
Bartın'ın Amasra ilçesinde, ip ve tellere takılan peçeli baykuş kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:18 Kaynak: AA
Bartın'ın Amasra ilçesinde, ip ve tellere takılan peçeli baykuş kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aliobası köyünde bir tarlada ip ve tellere takılan peçeli baykuşu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bartın Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Köye gelen ekiplerin ip ve telleri kesmesinin ardından baykuşun veteriner tarafından sağlık kontrolü yapıldı.
Baykuş daha sonra doğaya salındı.
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