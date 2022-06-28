Bartın'da ırmağın taşmasıyla kapanan cadde trafiğe açıldı - Son Dakika
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Bartın'da ırmağın taşmasıyla kapanan cadde trafiğe açıldı

28.06.2022 22:51
Bartın'da ırmağın taşmasıyla kapanan cadde trafiğe açıldı

Bartın'da sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen ırmağın dün taşması sonucu kapanan Yalı Caddesi suyun çekilmesi ve temizlik çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

Bartın'da sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen ırmağın dün taşması sonucu kapanan Yalı Caddesi suyun çekilmesi ve temizlik çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkın ve selin yol açtığı rüsubat ekiplerin hummalı çalışmalarıyla temizleniyor.

Sağanağın ardından kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın taşması sonucu su altında kalan Yalı Caddesi'ndeki ana yolda, suların çekilmesiyle temizlik çalışması yapıldı.

Yolda yer yer bir metreye çıkan suyun bıraktığı çamurlar Bartın Belediyesi koordinasyonunda kurumların itfaiye ve arazöz desteğiyle temizlenerek yaya ve araç trafiğine açıldı.

Yine sel sularının çekilmeye başladığı Kemer meydanında da temizlik çalışmaları yürütülüyor.

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Kaynak: AA

Karadeniz, Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da ırmağın taşmasıyla kapanan cadde trafiğe açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bartın'da ırmağın taşmasıyla kapanan cadde trafiğe açıldı - Son Dakika
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