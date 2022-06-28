Yolda yer yer bir metreye çıkan suyun bıraktığı çamurlar Bartın Belediyesi koordinasyonunda kurumların itfaiye ve arazöz desteğiyle temizlenerek yaya ve araç trafiğine açıldı.

Kaynak: AA

Karadeniz, Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın'da ırmağın taşmasıyla kapanan cadde trafiğe açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.