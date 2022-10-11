BARTIN'DA IRMAK YATAĞI GENİŞLETİLİYOR - Son Dakika
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BARTIN'DA IRMAK YATAĞI GENİŞLETİLİYOR

11.10.2022 13:48

BARTIN'da yaşanan sel felaketinin sonrasında daralan ırmak yatağının genişletilmesi için Devlet Su İşleri çalışma başlattı.

BARTIN'da yaşanan sel felaketinin sonrasında daralan ırmak yatağının genişletilmesi için Devlet Su İşleri çalışma başlattı.

Bartın Irmağı'nda yaz aylarında yaşanan sel afeti sonrasında daralan ırmak yatağında Devlet Su İşleri çalışma başlattı. Kent merkezinden geçerek 13 kilometre boyunca Karadeniz'e akan Bartın Irmağı'nın Gecen Mahallesi Terminal mevkisinde iş makineleriyle çalışma yapıldı. Irmak yatağı genişletilerek, taş tahkimat çalışması da başlatıldı. Irmak yatağında 1 kilometre boyunca çalışma yapılacak. (DHA)

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Kaynak: DHA

Devlet Su İşleri, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BARTIN'DA IRMAK YATAĞI GENİŞLETİLİYOR - Son Dakika

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