BARTIN'DA IRMAK YATAĞI GENİŞLETİLİYOR

BARTIN'da yaşanan sel felaketinin sonrasında daralan ırmak yatağının genişletilmesi için Devlet Su İşleri çalışma başlattı.
Bartın Irmağı'nda yaz aylarında yaşanan sel afeti sonrasında daralan ırmak yatağında Devlet Su İşleri çalışma başlattı. Kent merkezinden geçerek 13 kilometre boyunca Karadeniz'e akan Bartın Irmağı'nın Gecen Mahallesi Terminal mevkisinde iş makineleriyle çalışma yapıldı. Irmak yatağı genişletilerek, taş tahkimat çalışması da başlatıldı. Irmak yatağında 1 kilometre boyunca çalışma yapılacak. (DHA)
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