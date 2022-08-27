Bartın ırmağında bulunan cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika
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Bartın ırmağında bulunan cesedin kimliği belirlendi

27.08.2022 12:59
Bartın ırmağında bulunan cesedin kimliği belirlendi

Bartın'da ırmak yüzeyinde bulunan erkek cesedinin 10 gün önce görev yaptığı askeri birlikten firar eden M.K.E.'ye ait olduğu tespit edildi.

Bartın'da ırmak yüzeyinde bulunan erkek cesedinin 10 gün önce görev yaptığı askeri birlikten firar eden M.K.E.'ye ait olduğu tespit edildi.

Kemerköprü mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde oturan ve Bartın Irmağı çevresinde koku fark eden vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından bölgede inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde ırmak yüzeyinde cesetle karşılaşan ekipler cesedin sudan çıkarılması için çalışma başlattı.

Irmak yüzeyindeki ceset Bartın Belediyesine ait cankurtaran botuyla kıyıya taşınmasının ardından halat yardımıyla 10 metrelik yamaçtan çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin 10 gün önce görev yaptığı askeri birlikten firar eden M.K.E.'ye ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın ırmağında bulunan cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın ırmağında bulunan cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika
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