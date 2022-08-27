Kemerköprü Mahallesi mevkisinde akşam saatlerinde itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından Bartın Irmağı'ndan çıkarıldıktan sonra otopsi için Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan ceset üzerinde kimlik belirleme çalışmaları tamamlandı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Bartın, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın'da ırmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika

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