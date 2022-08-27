Bartın'da ırmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika
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Bartın'da ırmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi

27.08.2022 14:01
Bartın'da ırmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi

Bartın'da ırmakta bulunan cesedin kimliği belli oldu.

Bartın'da ırmakta bulunan cesedin kimliği belli oldu.

Kemerköprü Mahallesi mevkisinde akşam saatlerinde itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından Bartın Irmağı'ndan çıkarıldıktan sonra otopsi için Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan ceset üzerinde kimlik belirleme çalışmaları tamamlandı.

Polis ekipleri, cesedin kentte vatani görevini yapan M.K.E'ye ait olduğunu belirledi.

M.K.E'nin, 10 gün önce birliğinden firar ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Bartın, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da ırmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika

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