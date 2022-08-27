Bartın'da ırmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika
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Bartın'da ırmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi

27.08.2022 10:31
Bartın'da ırmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi

BARTIN'da, ırmakta cesedi bulunan kişinin, vatani görevini yaptığı birliğinden firar eden M.E.K. olduğu belirlendi.

BARTIN'da, ırmakta cesedi bulunan kişinin, vatani görevini yaptığı birliğinden firar eden M.E.K. olduğu belirlendi.

Dün akşam saatlerinde, Kemer Köprü Mahallesi'nde ırmak kenarında, çevredekiler, kötü koku geldiğini fark etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri suyun üzerinde yüzüstü duran erkek cesedini gördü. Çağırılan itfaiye ekipleri, cesedi bota alıp kıyıya çıkardı ve otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Yapılan çalışmada, ölen kişinin 10 gün önce Bartın'daki askeri birliğinden firar eden M.E.K olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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Bartın'da ırmakta erkek cesedi bulundu Bartın'da ırmakta erkek cesedi bulundu Bartın'da ırmak yüzeyinde ceset bulundu Bartın'da ırmak yüzeyinde ceset bulundu
Kaynak: DHA

Bartın, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da ırmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika

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