Son Dakika Haberleri: Bartın'da iş yeri deposundan hırsızlık
Son Dakika Güncel Haber

Bartın'da iş yeri deposundan hırsızlık

1 saat önce

Bartın'da bir iş yerinin deposundan 75 bin lira değerinde ayakkabı çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Bartın'da iş yeri deposundan hırsızlık, System.String[]
Bartın'da bir iş yerinin deposundan 75 bin lira değerinde ayakkabı çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kentte ayakkabı imalatı yapan M.K, Çaydüzü Mahallesindeki deposundan 75 bin lira değerinde 800 çift ayakkabı çalındığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, ayakkabıların M.Ç. ve M.E tarafından çalındığı belirlendi.
Şüpheliler, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı, çalıntı mallar da buradaki bir depoda ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Çalıntı ayakkabılar ise şüphelilerin olayda kullandıkları otomobille Bartın'a getirilerek sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:18 Kaynak: AA
Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor! İşte şartlar Kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 3 DEAŞ'lı terörist yakayı ele verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin bilgi vermesi gerekmez

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 23:23:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da iş yeri deposundan hırsızlık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]