Bartın'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bartın'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 4 iş yerinden yaklaşık 6 bin lira para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu sahte kimlik kullanarak Amasra ilçesinde pansiyonda kaldıkları tespit edilen V.C.E. (17), Ö.Y.Y. (17) ve U.G'yi (21) kurusıkı tabanca, kesici alet ve poşetlerin içinde bulunan parayla yakalandı.

"Hırsızlık" suçundan birçok kaydı bulunduğu belirlenen şüphelilerin Karabük'ten motosiklet çalarak kente geldikleri ve iş yerlerine katlanır pencereleri zorlayarak girdikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.