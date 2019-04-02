Son Dakika Haberleri: Bartın'da İtiraz Üzerine Oylar Yeniden Sayılıyor

Bartın'da İtiraz Üzerine Oylar Yeniden Sayılıyor

1 saat önce

AK Parti ve MHP'nin, Bartın belediye başkanlığının resmi olmayan seçim sonuçlarına itirazda bulunması üzerine geçersiz olarak kayıtlara giren oylar yeniden sayılıyor.

Bartın'da İtiraz Üzerine Oylar Yeniden Sayılıyor, System.String[]
AK Parti ve MHP'nin, Bartın belediye başkanlığının resmi olmayan seçim sonuçlarına itirazda bulunması üzerine geçersiz olarak kayıtlara giren oylar yeniden sayılıyor.

AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz, yaptığı açıklamada, il merkezindeki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini söyledi.

Aldatmaz, gayret, samimiyet ve tevazu içinde seçim çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, seçmenlerin de sandık başına giderek iradesini ortaya koyduğunu söyledi.

Siyasette kazananı tebrik etmeyi bildiklerini vurgulayan Aldatmaz, şöyle devam etti:

"Bu konuda kimsenin hakkını yemeyiz ancak kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Oy sayımına ilişkin elimizde bulunan rakamlarla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) rakamlarının uyuşmaması üzere seçmenlerimizin hakkını korumak adına oyların yeniden sayılmasını talep ettik. Oyların tekrar sayılması için itirazımızı gerekçeleriyle YSK'ya ulaştırdık. Süreç içerisinde yaşanacak tüm gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sunacağız." diye konuştu.

MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik de partilerince tespit ettikleri seçim sonuçları ile YSK'nın sonuçları arasında fark olduğunu gördüklerini belirterek, "Her ne kadar belediye başkanlığını partimizin adayı Cemal Akın kazanmış olsa da YSK tarafından bildirilen 169 oy farkının daha fazla olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından itirazların kabul edilmesi üzerine, geçersiz olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayım işlemine başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:18 Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulu, MHP, Bartın, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu'nun Eski Danışmanı, Yeni Parti Kurulacağının Sinyalini Verdi Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti Seçim Sonuçlarına İtiraz Süreci Nasıl İşleyecek? İşte Cevabı Öğrencilere Her Sabah El Öptüren Müdür, AK Parti'den Başkan Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 15:31:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da İtiraz Üzerine Oylar Yeniden Sayılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]