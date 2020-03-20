Bartın'da izinsiz dezenfektan üretimi yapan imalathaneye baskın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da izinsiz dezenfektan üretimi yapan imalathaneye baskın - Son Dakika

Bartın'da izinsiz dezenfektan üretimi yapan imalathaneye baskın

6 saat önce

BARTIN'da, izinsiz dezenfektan üretimi yapan imalathaneye polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 litrelik 121 el temizleme solüsyonuna el konuldu.

Bartın'da izinsiz dezenfektan üretimi yapan imalathaneye baskın, System.String[]

BARTIN'da, izinsiz dezenfektan üretimi yapan imalathaneye polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 litrelik 121 el temizleme solüsyonuna el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Atılım Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde izinsiz dezenfektan üretimi yapıldığı ihbarı yapıldı. Polisin imalathaneye yaptığı baskında 1 litrelik ambalajda 121 el temizleme solüsyonu ele geçirildi. İş yeri sahibi E.D. hakkında kamu sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında adli işlem başlatıldı. Üretilen solüsyonların kent merkezindeki 2 iş yerine satıldığı ortaya çıktı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:29 Kaynak: DHA

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