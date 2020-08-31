Bartın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bartın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bartın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram kubar esrar, 204 kök kenevir ve 55 kök skunk ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Bartın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bartın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram kubar esrar, 204 kök kenevir ve 55 kök skunk ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Terkehaliller köyünde yaşayan 50 yaşındaki O.Y'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

İstihbarat ve KOM Şube ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Evin bahçesinde bulunan iki serada 204 kök kenevir bitkisi, 55 kök skunk ile 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 22:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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