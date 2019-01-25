Bartın'da Kablo Hırsızlığı İddiası
3 saat önce
Bartın'da Türk Telekom'a ait kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bartın'da Türk Telekom'a ait kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Şahne köyünde kablo hırsızlığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Polis ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:32 Kaynak: AA
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