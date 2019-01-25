Son Dakika Haberleri: Bartın'da Kablo Hırsızlığı İddiası

Bartın'da Kablo Hırsızlığı İddiası

3 saat önce

Bartın'da Türk Telekom'a ait kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bartın'da Kablo Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Bartın'da Türk Telekom'a ait kabloları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Şahne köyünde kablo hırsızlığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Polis ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:32 Kaynak: AA

Jandarma, Türk Telekom, Bartın, Güncel
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