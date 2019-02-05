Bartın'da Kablo Hırsızlığı İddiası
32 dakika önce
Bartın'da, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Bartın
'da, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Şahne köyünde Türk Telekom
'a ait kabloların kesilerek çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, M.Y. ve M.F. tutuklandı, hurdacılık yaptığı öğrenilen M.G. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:00 Kaynak: AA
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