Son Dakika Haberleri: Bartın'da Kablo Hırsızlığı İddiası

Bartın'da Kablo Hırsızlığı İddiası

32 dakika önce

Bartın'da, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bartın'da Kablo Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Bartın'da, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Şahne köyünde Türk Telekom'a ait kabloların kesilerek çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.


Ekiplerin düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, M.Y. ve M.F. tutuklandı, hurdacılık yaptığı öğrenilen M.G. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:00 Kaynak: AA

Jandarma, Türk Telekom, Bartın, Güncel
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