Bartın'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bartın'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

27.05.2022 13:03
Bartın'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Bartın'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bartın'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulus ilçesi Güneyören ve Bahçecik köylerinde bir firmaya ait iletişim kablolarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Bartın, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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