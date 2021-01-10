Bartın'da kaçak avcılık yapan 5 kişiye para cezası - Son Dakika

Bartın'da kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 5 kişiye, 16 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ekipleri, Yeniköy, Gökbeli köyleri ile Ulus ilçesine bağlı Kızılgöl Yaylası'nda 5 kişinin kaçak avcılık yaptığını belirledi.

Avda kullanılan 6 silaha el koyan ekipler, izinsiz avlandığı gerekçesiyle şüphelilere 16 bin 250 lira ceza kesti.