Bartın'da kaçak avlanan 5 kişiye idari para cezası uygulanacak - Son Dakika

Bartın'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 5 kişi tespit edildi. Av malzemelerine el konulan şahıslara idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Bartın'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ekiplerince Bartın'ın merkeze bağlı Yeniköy köyü, Gökbeli köyü ve Ulus ilçesine bağlı Kızılgöl Yaylası'nda gerçekleştirilen denetimlerde 5 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.

Ekiplerce kaçak avlanan şahısların kullandığı 6 silaha ve av malzemelerine el konuldu. Ayrıca şahıslara kaçak avlanmaktan idari para cezası uygulanacağı öğrenildi. - BARTIN