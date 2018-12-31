Son Dakika Haberleri: Bartın'da Kaçak Kazı Operasyonu

Bartın'da Kaçak Kazı Operasyonu

23 dakika önce

Bartın'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Bartın'da Kaçak Kazı Operasyonu, System.String[]
Bartın'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Arıönü köyündeki ormanlık alanda define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Ekiplerce 5 şüphelinin suçüstü yakalandığı operasyonda, kazma, kürek, 3 sırt çantası, el feneri, eldiven, kova ve bıçak ele geçirildi.

Zanlılar karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:45 Kaynak: AA

Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Gencin Hayatı Altüst Oldu İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki

Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 17:08:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'da Kaçak Kazı Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]