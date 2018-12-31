Bartın'da Kaçak Kazı Operasyonu

Bartın'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Bartın'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.



Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Arıönü köyündeki ormanlık alanda define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.



Ekiplerce 5 şüphelinin suçüstü yakalandığı operasyonda, kazma, kürek, 3 sırt çantası, el feneri, eldiven, kova ve bıçak ele geçirildi.



Zanlılar karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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