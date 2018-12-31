Bartın'da Kaçak Kazı Operasyonu
23 dakika önce
Bartın'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Bartın'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Arıönü köyündeki ormanlık alanda define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.
Ekiplerce 5 şüphelinin suçüstü yakalandığı operasyonda, kazma, kürek, 3 sırt çantası, el feneri, eldiven, kova ve bıçak ele geçirildi.
Zanlılar karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:45 Kaynak: AA
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