Son Dakika Haberleri: Bartın'da Kaçak ve Sahte İçki Ele Geçirildi

Bartın'da Kaçak ve Sahte İçki Ele Geçirildi

1 saat önce

BARTIN(AA) - Bartın'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 91 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Bartın'da Kaçak ve Sahte İçki Ele Geçirildi, System.String[]
BARTIN(AA) - Bartın'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 91 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesi, piyasaya kaçak ve sahte içki sürüleceği yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Ekiplerce Hendekyanı mevkisinde bir otomobile yapılan operasyonda 91 şişe kaçak ve sahte içki bulundu.

Şüpheli A.K. hakkında işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:40 Kaynak: AA

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