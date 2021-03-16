Bartın'da kadın kursiyerler yöresel ürün satarak aile bütçesine katkı sunacak - Son Dakika

Bartın Kadın Mesleki Eğitim ve Beceri Merkezinde yöresel gıda yapmayı öğrenen 11 kadın kursiyer, kuracakları kooperatif aracılığıyla ürünleri satıp aile bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Vali Sinan Güner'in girişimleriyle Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde Kozcağız beldesinde atıl durumdaki eski sağlık ocağı binası, tadilat edilerek yöresel ürünlerin üretildiği merkez haline getirildi.

Japonya Büyükelçiliğinin "Yerel Projelere Hibe Programı" çerçevesinde 89 bin dolar hibeyle yapımı tamamlanan merkezde, yöresel ürünler işleme, bilim sanat ile sergi sunum atölyeleri, kongre salonu ve çocuk oyun alanı bulunuyor.

Merkezde dezavantajlı kadınlara yönelik Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı Kursu da açıldı. İŞKUR'dan eğitim ücreti alan kursiyerler, teorik eğitimleri tamamladıktan sonra yörede yetişen kiren, ayva ve portakaldan marmelat üretmeye başladı.

İlk üretim ve eğitim sürecini tamamlayan kursiyerler, doğal turşu hazırlamak için eğitimlere başladı.

"Gelir elde edilmesi hedefleniyor"

Kurs eğitmeni Barbaros Al, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimleri ekmek ve unlu mamuller üretimiyle sürdüreceklerini söyledi.

Al, "Bu eğitimler sonunda inşallah Valilik ve ilgili kurumların desteğiyle bir oluşum kurmanın hevesindeyiz. Buradan iyi bir birliktelik çıkarabilirsek, verilen eğitimlerin sonunda bunların pazara sunulması, insanların gelir elde etmesi hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Halime Ercan da doğal ürünler hakkında bilgi edindiklerini belirterek, "Geçtiğimiz hafta imalata geçtik. Pekmez ve birçok ürünün marmeladını yaptık. Şimdi de turşu yapmayı öğreniyoruz. Kursu tamamladıktan sonra kooperatif kurarak 11 kadın arkadaşımızla gelir elde etmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Kursiyer Nurhan Saraç da bilmedikleri çoğu şeyi merkezde öğrenme imkanı bulduklarını kaydetti.