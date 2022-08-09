Kaza, dün akşam saatlerinde Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen H.A. isimli kadına yolda ilerleyen özel halk otobüsünün açılan yan bagaj kapağı çarptı. H.A. yere düşerek yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan kadını Bartın Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. H.A.?nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HALK OTOBÜSÜNÜN YAN BAGAJ KAPAĞININ ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI - Son Dakika

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