Kaza, dün akşam Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen H.A. isimli kadına, seyir halindeki özel halk otobüsünün açılan yan bagaj kapağı çarptı. H.A., yola düşerek yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekibi, H.A.'yı Bartın Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otobüsün yolda açılan bagaj kapağı, yayaya çarptı; o anlar kamerada - Son Dakika

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