Kamyon ile minibüs çarpıştı: 15 yaralı - Son Dakika

Kamyon ile minibüs çarpıştı: 15 yaralı

Bartın'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Bartın'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ulus ilçesi Değirmenyanı mevkisinde, S.Ü. idaresindeki 34 VEP 71 plakalı kamyon, karşı yönden gelen M.A.K'nin kullandığı 63 EZ 385 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada şoförler ile minibüste bulunan ve orman temizleme işinde çalıştığı öğrenilen 13 işçi yaralandı. Minibüste sıkışan 3 işçi ile şoför, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan minibüs şoförünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle Kumluca ile Apdipaşa beldesi yolu ulaşıma kapanırken, sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

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