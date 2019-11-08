Son Dakika Haberleri: Bartın'da kandil tatlısı dağıtıldı
Son Dakika Güncel Bartın'da kandil tatlısı dağıtıldı

Bartın'da kandil tatlısı dağıtıldı

7 saat önce

Bartın Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil tatlısı ikram edildi.

Bartın'da kandil tatlısı dağıtıldı, System.String[]

Bartın Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil tatlısı ikram edildi.

Hükümet Caddesi'ndeki etkinlikte Belediye Başkanı Cemal Akın ve belediye meclis üyeleri tarafından vatandaşlara halka simidi dağıtıldı.

Akın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak her kandilde geleneksel hale getirdikleri tatlı ikramı etkinliğini Mevlid Kandili'nde de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akın, "Vatandaşlarımıza Hükümet Caddesi'ndeki eski belediye binamız önünde halka tatlısı ikramında bulunduk. Mevlid Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Mevlid Kandili, Hükümet, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:08 Kaynak: AA
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