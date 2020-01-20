Bartın'da "Kanser, erken teşhis ve korunma" eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da 'Kanser, erken teşhis ve korunma' eğitimi verildi - Son Dakika

Bartın'da "Kanser, erken teşhis ve korunma" eğitimi verildi

14 dakika önce

Bartın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çakırkadı köyünde "kanser, erken teşhis ve korunma" konulu eğitim verildi.

Bartın'da

Bartın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çakırkadı köyünde "kanser, erken teşhis ve korunma" konulu eğitim verildi.

Köy konağındaki eğitimde uzman hemşire Derya Karakoyun tarafından, kanserde erken teşhis, korunma, beslenme ve tedavinin önemi anlatıldı.

Kanser taramalarının, Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) tarafından ücretsiz yapıldığını belirten Karakoyun, erken tanı olanağı veren kanser türleri için bu taramaların önemli olduğunu söyledi.

Karakoyun, "30-65 yaş aralığındaki kadınlar 5 yılda bir rahim ağzı, 40-69 yaş aralığındaki bayanlar 2 yılda bir meme, 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkekler 2 yılda bir bağırsak kanser taramalarını ücretsiz olarak yaptırmak için KETEM ve Aile Sağlığı Merkezlerine başvurabilir. Kanseri ne kadar erken tanır, ne kadar farkında olursak ve ne kadar insanı bilgilendirirsek o kadar önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimde kadınlara broşür dağıtıldı, köy halkının kanser ile ilgili farkındalık düzeyini arttırmak amacıyla köy kahvehanesine ve muhtarlığa afişler asıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:30 Kaynak: AA
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