Bartın'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı - Son Dakika
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Bartın'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

04.03.2022 20:07

Bartın'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı Mart'ta etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yollar ulaşıma açıldı Bartın'da 2 gündür yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan bazı köy yolları Özel İdare ekiplerince ulaşıma açılırken, kar kalınlığı ise 1 metre olarak ölçüldü.

Bartın'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Mart'ta etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yollar ulaşıma açıldı

BARTIN - Bartın'da 2 gündür yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan bazı köy yolları Özel İdare ekiplerince ulaşıma açılırken, kar kalınlığı ise 1 metre olarak ölçüldü.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı 1060 rakımlı Elmacık köyünde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yollar ise İl Özel idare ekiplerinin çalışmaları sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

Köy muhtarı Yılmaz Aytar, köylerinin Bartın'ın en yüksek ve en son köyü olduğunu ifade ederek, "1060 rakımlı köyümüze kar çok yağıyor. Sağ olsun ekiplerimiz kapanan yollarda kar küreme çalışmaları yapıyor" dedi.

Bartın'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
Bartın'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
Bartın'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bartın'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı - Son Dakika
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