Bartın'da kar kalınlığı 15 santime ulaştı (2) - Son Dakika

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Bartın'da kar kalınlığı 15 santime ulaştı (2)
13 dakika önce
OKULLAR TATİL EDİLDİBartın Valiliği'nce kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceğini göz önünde bulundurarak, yarın için il genelinde tüm okulların tatil edildiği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:56 Kaynak: DHA
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Bartın Valiliği'nce kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceğini göz önünde bulundurarak, yarın için il genelinde tüm okulların tatil edildiği duyuruldu.
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