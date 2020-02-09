Bartın'da kar kalınlığı 15 santime ulaştı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da kar kalınlığı 15 santime ulaştı (2) - Son Dakika

Bartın'da kar kalınlığı 15 santime ulaştı (2)

13 dakika önce

OKULLAR TATİL EDİLDİBartın Valiliği'nce kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceğini göz önünde bulundurarak, yarın için il genelinde tüm okulların tatil edildiği duyuruldu.

Bartın'da kar kalınlığı 15 santime ulaştı (2), System.String[]

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bartın Valiliği'nce kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceğini göz önünde bulundurarak, yarın için il genelinde tüm okulların tatil edildiği duyuruldu.


Bartın Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:56 Kaynak: DHA
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