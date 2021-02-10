Bartın'da kar tedbirleri - Son Dakika

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, hafta sonu beklenen karla ilgili herhangi bir mağduriyetin oluşmaması adına gereken tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Akın, önümüzdeki günlerde beklenen yağışla ilgili Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda, 16-20 Ocak tarihleri arasında ilde etkili olan kar yağışına karşı bütün ekipleri seferber ederek oluşabilecek olumsuzluklara karşı her türlü önlemi aldıklarını söyledi.

Başta ana arterler olmak üzere tüm mahalle ve sokaklarda kar küreme ve ardından kar kaldırma çalışmaları yürüttüklerini anımsatan Akın, "Meteorolojik verilere göre hafta sonu kar yağışının yine etkili olması bekleniyor. Herhangi bir mağduriyetin oluşmaması adına gereken tedbirleri aldık. Sahada çalışacak olan personel, malzeme, araç ve iş makinalarının planlamasını yaptık. Olumsuz hava koşullarından halkımızın mağdur olmaması için her zaman olduğu gibi gece gündüz demeden görev başında olacağız." diye konuştu.