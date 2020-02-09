Bartın'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Bartın'da kar yağışı etkili oldu

BARTIN'da kent merkezinde kar kalınlığı 15 santime ulaşırken, çocuklar karla kaplı alanlarda karın keyfini çıkardı.

Bartın kent merkezinde 2 gündür devam eden kar yağışı sonucu kar kalınlığı 15 santime ulaştı. Bartın il genelinde 30 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bartın İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı 50 ekip kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bartın kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini artırırken, çocuklar mahalle aralarında dik yamaçlarda kaydı. 3 yıl sonra kar ile buluşan vatandaşlar kardan adam yaparak, hatıra fotoğrafı çektirdi.