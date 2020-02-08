Bartın'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Bartın'da dün gece başlayan kar yağışı kent merkezi ve ilçelerde etkili olmaya devam ediyor.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşarken, Karayolları ekipleri Bartın- Amasra, Bartın- Karabük ve Zonguldak kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Özellikle merkez ilçeye bağlı Hasankadı ve Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesiyle yüksek kesimlerde etkili olan ve bir metreye ulaşan kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi, 44 personel, 23 kar temizleme aracıyla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, Ulus ilçesi Küre Dağları Milli Parkı eteklerinde yaklaşık 40 santimetreye ulaşan kar kalınlığı güzel bir görüntü oluşturdu.