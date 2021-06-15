Bartın'da "Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Bartın'da, 2021-2027 dönemi ENPI (Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı) Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Sinan Güner başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Bartın Üniversitesi öğretim üyeleri ile projeye dahil olan paydaşlar ve iş birliği yapılacak kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Öğretim üyeleri tarafından yapılan sunumda, yürütülmesi planlanan projelerle Bartın'ın kültürel mirasını yeniden yaşatarak kendi marka değerini yaratacak ürünler ortaya çıkarmanın amaçlandığı ve kentin turizm potansiyelinin artırılmasının hedeflendiği anlatıldı.

Toplantıda konuşan Vali Güner, programın turizm potansiyelini artırarak ilin gelişmesi noktasında katma değer sağlayacağını, bunun için tüm kurum ve kuruluşların iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.