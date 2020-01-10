Bartın'da, karadeniz'in rengi değişti - Son Dakika

Bartın'da, Karadeniz'in rengi değişti

BARTIN'da yağışların ardından Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi. Amasra ve Kurucaşile'de derelerin ırmağa döküldüğü bölgelerde renk değişikliği yaşandı.

Batı Karadeniz Bölgesinde 3 gündür etkili olan yağmur yağışı sonucu Karabük, Kastamonu ve Bartın genelinde ortalama 50 kilogram üzerinde yağmur düştü. Kastamonu ve Karabük'ün dağlık kesimlerinden gelerek, yaklaşık 15 kilometrelik bölümü Bartın'dan geçen Bartın Irmağı'nın denize dökülen bölümünde denizin rengini değişti. Liman bölgesinde denizde renk çamur haline döndü. Liman bölgesinde geniş su alanının rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Denize kıyısı olan Amasra, Kurucaşile ilçelerdeki denizin derelerle birleştiği bölgelerinde de deniz çamur rengini aldı.