Bartın'da karantina kuralını ihlal eden 177 kişiye ceza - Son Dakika

Bartın'da karantina kuralını ihlal eden 177 kişiye ceza

13.11.2020 19:05
Bartın'da karantina kuralını ihlal eden 177 kişiye ceza, System.String[]

Bartın'da karantina kuralını ihlal eden 177 kişiye idari para cezası uygulanırken bu kişiler, haklarında adli işlem başlatılması için Cumhuriyet Savcılığına bildirildi.

Bartın'da karantina kuralını ihlal eden 177 kişiye idari para cezası uygulanırken bu kişiler, haklarında adli işlem başlatılması için Cumhuriyet Savcılığına bildirildi.

Bartın Valiliğince yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kolluk kuvvetlerimizce (İl Emniyet Müdürlüğü- İl Jandarma Komutanlığı) devam eden denetim ve kontroller neticesinde; karantina uygulamasının başladığı tarihten bugüne kadar toplam 177 kişiye karantinayı ihlalden idari para cezası uygulanmış ve adli işlemler için savcılığa bildirilmiştir. Sadece 01-13 Kasım 2020 tarihleri arasında zorunlu izolasyonu ihlal eden 23 kişiye işlem yapılmıştır" denildi. - BARTIN

Bartın'da karantina kuralını ihlal eden 177 kişiye ceza
Bartın'da karantina kuralını ihlal eden 177 kişiye ceza
Bartın'da karantina kuralını ihlal eden 177 kişiye ceza

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Cumhuriyet, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da karantina kuralını ihlal eden 177 kişiye ceza - Son Dakika


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