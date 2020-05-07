Bartın'da karantinada kalanlar memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Bartın'da karantinada kalanlar memleketlerine uğurlandı

FRANSA'dan getirilen 319 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinanın sonrasında memleketlerine uğurlandı. Yurttan ayrılan bir kişi kağıt mendile teşekkür ifadelerini belirten yazılar yazarken, yanına 40 TL bıraktı.

23 Nisan'da Fransa'dan uçakla Ankara'ya getirilen 319 Türk vatandaşı, Bartın'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantina süresi tamamlanan vatandaşlar bugün sabah saatlerinde yurttan ayrılarak, otobüslere bindi. Yurttan ayrılmadan önce son sağlık kontrolleri yapılan misafirlere Bartın Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri tarafından çam fidanı dağıtımı yapıldı. AFAD ve Kızılay ile yurt görevlileri yurttan ayrılanları alkışlarla uğurladı.

Ordu'dan Fransa'da yaşayan çocuklarını görmeye gittiğini belirten Mehmet Sağlam (81), "Fransa'ya çocuklarımın yanına gitmiştim. Bu hastalık nedeniyle orada kaldık. Hastalık çıkınca huzurlu olamadık. Ama şimdi huzurluyum. Allah Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Sağlıkçılarımız ve bütün görevliler bize çok iyi baktı. Allah hepsinden razı olsun. Benim yaşım 81 ben böyle bir hastalığı hiç bilmem, Allah bir daha böyle bir hastalık bize bir daha göstermesin" dedi.

Giresun'a giden Ayşe Bozak (70), ise hastalık nedeniyle Fransa'da kaldıklarını söyleyerek, "Allah Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Sayın cumhurbaşkanımız olmasaydı, bizi tanıyan olmazdı. Yurt dışlarına bir bakın ne haldeler. Sağolsun Tayyip Erdoğan bizi oradan aldı buraya getirdi. Çok memnun kaldık." diye konuştu.

KAĞIT MENDİLE DUYGULARINI YAZDI

Bu arada, yurtta karantinada kalan bir vatandaşın odasına bıraktığı not ve para dikkat çekti. Kağıt mendile yazılan notta, "Sevgili sağlık çalışanları sizlere çok teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun. Allah'ım ne muradınız varsa versin, havlunuzu seccadenizi kullandım. Allah razı olsun. Allah'ım devletimize güç kuvvet versin. Allah başımızdan eksik etmesinö diye yazarak, yanına 40 TL para bıraktı.