Bartın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Bartın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı

6 saat önce

Bartın'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı, System.String[]

Bartın'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Çayır köyünde tek katlı evde yaşayan anne Müyesser (40) ile çocukları Damla (5), Şevval (7) ve Emine Güngör (10) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Durumun fark edilmesi üzerine anne ve baygın haldeki çocukları, komşuları tarafından otomobille getirildikleri Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tedavileri süren 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bartın, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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