Bartın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

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Bartın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı
6 saat önce
Bartın'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:12 Kaynak: AA
Bartın'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkeze bağlı Çayır köyünde tek katlı evde yaşayan anne Müyesser (40) ile çocukları Damla (5), Şevval (7) ve Emine Güngör (10) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Durumun fark edilmesi üzerine anne ve baygın haldeki çocukları, komşuları tarafından otomobille getirildikleri Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındı.
Tedavileri süren 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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