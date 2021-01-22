Karbonmonoksit gazından zehirlenen aile bireylerini jandarma sırtında taşıdı - Son Dakika

Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bunun üzerine köye yönlendirilen jandarma ekipleri, eve ulaşarak aile üyelerini sırtında taşıyıp sağlık personeline teslim etti.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kar nedeniyle köyün girişine kadar gidebildi.

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