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BARTIN'DA KARLA KAPLANAN YOLDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU - Son Dakika

BARTIN'DA KARLA KAPLANAN YOLDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

25.12.2021 12:32

KARADENİZ sahil yolunun Bartın ile Kastamonu'nun Cide ilçesi arasında kalan kısmında karla kaplanan bölgenin eşsiz görüntüsü havadan görüntülendi.

KARADENİZ sahil yolunun Bartın ile Kastamonu'nun Cide ilçesi arasında kalan kısmında karla kaplanan bölgenin eşsiz görüntüsü havadan görüntülendi. Bartın'da 3 gün etkili olan kar yağışın sonrasında kent beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santime ulaştı. Karadeniz sahil yolunun Bartın ile Kastamonu'nun Cide ilçesi arasındaki kısmında kartpostallık görüntüler oluştu. Bartın-Kurucaşile-Cide ormanları karla kaplandı. Yolda ve ormanlık alanlarda oluşan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi.

BARTIN'DA KARLA KAPLANAN YOLDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
BARTIN'DA KARLA KAPLANAN YOLDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
BARTIN'DA KARLA KAPLANAN YOLDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

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Karadeniz, Kastamonu, Bartın, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BARTIN'DA KARLA KAPLANAN YOLDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: BARTIN'DA KARLA KAPLANAN YOLDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU - Son Dakika
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