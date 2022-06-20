Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan dayı ile yeğenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

C.K'nin 112 Acil Servisi araması üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ), polis ve jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi. 5 metre yüksekliğindeki kayalıklarda mahsur kalan dayı ile yeğeni ekiplerce kurulan halat yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan dayı ile 6 yaşındaki yeğeni kurtarıldı - Son Dakika

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