Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan dayı ile 6 yaşındaki yeğeni kurtarıldı - Son Dakika
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Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan dayı ile 6 yaşındaki yeğeni kurtarıldı

20.06.2022 13:24

Bartın'ın Amasra ilçesinde balık tutmaya gittikleri kayalıklarda mahsur kalan dayı ile yeğeni, ekiplerce halat yardımıyla kurtarıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde balık tutmaya gittikleri kayalıklarda mahsur kalan dayı ile yeğeni, ekiplerce halat yardımıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Gömü köyü mevkisinde dayı C.K. (64) ile yeğeni N.S.Y. (6), Türkiye Taş Kömürleri (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünün kapattığı kömür yıkama tesisi civarına balık tutmaya gitti.

Tesisin bulunduğu kayalığa tırmanmaya çalışan dayı ve yeğeni, burada mahsur kaldı.

C.K'nin 112 Acil Servisi araması üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi. 5 metre yüksekliğindeki kayalıklarda mahsur kalan dayı ile yeğeni ekiplerce kurulan halat yardımıyla kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan dayı ile yeğenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kayalıklarda mahsur kalan dayı- yeğen, halatla indirildi Kayalıklarda mahsur kalan dayı- yeğen, halatla indirildi Kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD kurtardı Kayalıklarda mahsur kalan kişiyi AFAD kurtardı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan dayı ile 6 yaşındaki yeğeni kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan dayı ile 6 yaşındaki yeğeni kurtarıldı - Son Dakika
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