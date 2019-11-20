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"Bartın'da kaybolan astsubayın naaşına ulaşıldı"
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Bartın'da dalış eğitimi esnasında kaybolan Sahil Güvenlik personelinin naaşına ulaşıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:45 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Bartın'da dalış eğitimi esnasında kaybolan Sahil Güvenlik personelinin naaşına ulaşıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bartın'da dalış eğitimi esnasında kaybolan Sahil Güvenlik personelinin aranması faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAK Timi ve Sualtı Uzaktan Kumandalı Arama Sistemleri (ROV) ile iştirak edildi. Kayıp personelin naaşı SAK Timi tarafından bulunarak çıkarıldı."
(Mehmet Kalay/İHA)
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