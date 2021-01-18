Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor(2) - Son Dakika
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Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor(2)

18.01.2021 12:59
Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor(2)

VALİ GÜNER: YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ÇALIŞMALAR KARADAN SÜRÜYORBartın'da batan kuru yük gemisinin ardından kayıp 5 kişi için arama çalışmaları, yoğun kar yağışı altında devam ediyor.

VALİ GÜNER: YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ÇALIŞMALAR KARADAN SÜRÜYOR

Bartın'da batan kuru yük gemisinin ardından kayıp 5 kişi için arama çalışmaları, yoğun kar yağışı altında devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve jandarma ekipleri, arama çalışmalarını Mugada sahili bölgesinde yoğunlaştırdı. Dün görülen, ancak bota alınamayan iki kişinin cesedinin bu bölgeye sürüklendiği tahmin ediliyor. Bartın Valisi Sinan Güner de çalışmaları Mugada sahilinden takip etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle denizde arama yapılamadığını, çalışmaların karadan devam ettiğini belirten Vali Güner, şöyle konuştu:

"Yoğun kar fırtınası ve tipi var. Helikopter Amasra'da bekliyor ancak bu hava şartlarında havalanması mümkün değil. Deniz unsurları da bu havada çıkamıyor. Dün büyük bir cesaret ve sorumluluk örneğiyle bot çıkmıştı ama bugün onu da çıkartamıyoruz. Şu an tek karadan arama faaliyeti kaldı. Onu yapıyoruz. Denizcilik hesaplarına göre Mugada sahili mevkiine sürüklenmeleri yüksek ihtimal. Biz de bu bölgede çalışmalarımızı yapıyoruz."

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince dün görülen, ancak bota alınamayan 2 cesedin, Mugada sahiline sürüklendiği konusunda görgü tanıkları olduğunu ifade eden Vali Güner, "Dün görgü tanıkları köylüler iki ceset gördüklerini ifade ettiler. Çok zor bir bölge. Bölgenin bir kısmında kara ulaşımı ve yaya ulaşımı olmayan bir yer var. Ancak Sahil Güvenlik ekiplerimiz ve AFAD ekipleri 1,5 saat süren yürüyüşle bu bölgeyi de tarayacak. Bizim hesaplarımıza göre 2 kişinin orada olması gerekiyor" dedi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor(2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da kayıp 5 mürettebat için çalışmalar sürüyor(2) - Son Dakika
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