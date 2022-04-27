Bartın'da kendisini belediye başkan yardımcısı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bartın'da kendisini belediye başkan yardımcısı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

27.04.2022 10:36
Bartın'da kendisini belediye başkan yardımcısı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Bartın'da kendisini belediye başkanı yardımcısı olarak tanıtarak bir iş insanını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Bartın'da kendisini belediye başkanı yardımcısı olarak tanıtarak bir iş insanını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası sahibini telefonla arayarak kendisini Bartın Belediye Başkan Yardımcısı olarak tanıtan kişi, kimsesiz çocuklara kıyafet alınması için yardım istediklerini söyledi.

Kendisine verilen hesaba 18 bin 700 lira yatıran ve bir süre sonra dolandırıldığını anlayan iş insanı, durumu polise bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince parayı bankamatikten çektiği belirlenen F.Y. İstanbul'da gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Organize Sanayi Bölgesi, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da kendisini belediye başkan yardımcısı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da kendisini belediye başkan yardımcısı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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