Bartın'da Kent Müzesi ile Kemal Samancıoğlu Müzesi ziyarete açıldı - Son Dakika

Bartın Kent Müzesi ile Bartın Kemal Samancıoğlu Etnografya Müzesi ziyarete açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan Bartın Kent Müzesi ile Bartın Kemal Samancıoğlu Etnografya Müzesi, ziyaretçilerini yeniden kabul etmeye başladı.

Sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak düzenlemeler yapılan müzeler, pazartesi hariç her gün 09.30-18.00 saatlerinde gezilebilecek.

Belirli sayıda kabul edilen ziyaretçilerin maske takmaları, hiçbir noktaya temas etmemeleri ve ziyaret öncesi ve sonrasında dezenfektan maddelerle ellerini dezenfekte etmeleri sağlanıyor.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, periyodik aralıklara dezenfekte edilen müzelerde önlemleri en üst düzeyde tuttuklarını söyledi.

Sosyal mesafenin korunması amacıyla müzelere belirlenen sayıda ziyaretçi kabul edileceğini ifade eden Akın, "Ziyaretçilerin maskeyle gezmeleri, hiçbir noktaya temas etmemeleri ve ziyaret öncesi ve sonrasında dezenfektan maddelerle ellerini dezenfekte etmeleri sağlıyoruz. Pazartesi günleri dışında haftanın 6 günü saat 09.30 ile 18.00 arasında ziyarete açık olan müzelerimizi tüm vatandaşlarımız güven içinde ziyaret gezebilir." diye konuştu.