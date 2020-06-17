Bartın'da kıraathanelerde denetim - Son Dakika

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kıraathanelerde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını kapsamında yayımlanan genelgelere uyulup uyulmadığı kontrol edilirken işletmelerde sosyal mesafe, hijyen şartları, maske takılması, masa, sandalye düzeni başta olmak üzere alınması gereken bütün tedbirler incelendi.

Belediye Başkanı Cemal Akın, denetimlerin sadece kıraathanelerle sınırlı kalmayıp tüm iş yerlerini kapsayacak şekilde devam edeceğini söyledi.

Akın, "Halkımızın sağlığını tehlikeye atacak her türlü olumsuzlukların takipçisi olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda da zabıta müdürlüğü ekiplerimiz kıraathanelerde denetimler gerçekleştirdiler." dedi.