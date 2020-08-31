Bartın'da Kirazlıköprü Barajı'na 25 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı - Son Dakika

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ulus Çayı üzerinde bulunan Kirazlıköprü Barajı'na 25 bin sazan balığı yavrusu bıraktı.

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 25 bin adet sazan balığı yavrusunu Kirazlıköprü Barajı'na bıraktıklarını söyledi.

Proje ile iç sulardaki balıkçılığı desteklemeyi hedeflediklerini belirten Önder, "Yine insan sağlığı ve beslenmesinde çok önemli protein kaynağı olan balık üretiminin artırılması, kırsalda yaşayan halkımızın balık ihtiyacının karşılanması, hane halkının ekonomisine katkı sağlanması ve olta balıkçılığının gelişmesini sağlayarak denizlerimizdeki av baskısının azaltılması amaçlanmıştır. Baraja bırakılan sazan yavrularının normal koşullarda iki veya üç yıl içerisinde avlanılabilir boya gelmesi öngörülmektedir." dedi.