Bartın'da koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bartın'da il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Vekili Abdullah Akdaş başkanlığında yapıldı.

Akdaş, mevcut yatırımların 3'üncü dönem gerçekleşme durumlarını izleyerek, teklif ve önerileri değerlendireceklerini söyledi.

İlde 2020 yılının 9 aylık döneminde 313 projede çalışma yapıldığını ve bu projelerin toplam bedelinin 7 milyar 813 milyon 930 bin lira olduğunu ifade eden Akdaş, "Tahsis edilen ödenek miktarları ise 628 milyon 272 bin liradır. Bu ödeneklerden 355 milyon 511 bin lira harcama yapılarak yüzde 56,59'luk bir nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 313 projeden 86'sı tamamlandı, 151 projede faaliyetler halen devam etmekte, 29 proje ihale aşamasında, 3 projede yer teslimi yapıldı. Bu projeler dışında belediyelerimiz tarafından 6,6 milyon lira bedelli 16 proje yürütülmüş olup, 9'u tamamlandı, 5'inde çalışmalar halen devam etmektedir." dedi.

Yatırımcı kuruluşlar tarafından kentte yapılan yatırımlarla ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile ilçe ve belde belediye başkanları hazır bulundu.