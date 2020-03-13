Bartın'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Bartın'da koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında belediye tarafından düzenlenen tüm sosyal ve kültürel etkinliklerin ertelendiği, kurslara ara verildiği ve Kent Müzesi ile Bartın Belediyesi Kemal Samancıoğlu Etnografya Müzesi'nin 21 Nisan'a kadar ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Bartın'da koronavirüs önlemleri, System.String[]

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında belediye tarafından düzenlenen tüm sosyal ve kültürel etkinliklerin ertelendiği, kurslara ara verildiği ve Kent Müzesi ile Bartın Belediyesi Kemal Samancıoğlu Etnografya Müzesi'nin 21 Nisan'a kadar ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Bartın Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni koronavirüs hastalığı tedbirleri kapsamında kararlar alındığı belirtildi.

17 Mart tarihinde açılacak Bartın Belediyesi ebru, camaltı, kaligrafi, naht eserleri sergilerinin ve 24-30 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek 26. Uluslararası Bartın Tiyatro Festivali'nin ertelendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs önlemleri kapsamında 1-2 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 6. Halk Dansları Şöleni ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yine Türk sanat müziği korosu, Türk halk müziği korosu, halk dansları topluluğu, şehir tiyatrosu, çini, ebru, resim, engelsiz ritim, piyano, bando, camaltı boyama, kaligrafi, robotik kodlama, maket, naht, yabancı dil, step-aerobik, güreş, tenis, basketbol, masa tenisi kurslarına 20 Nisan tarihine kadar ara verilmiştir. Bartın Belediyesi Kent Müzesi ile Bartın Belediyesi Kemal Samancıoğlu Etnografya Müzeleri 21 Nisan tarihine kadar ziyarete kapatılmıştır. Ayrıca Bartın Belediyesince belediye halk otobüsleri ve İnkumu halk otobüslerinde başlayan dezenfektasyon çalışmalarına, tüm parklar, piknik alanları, umumi tuvaletler, şehirlerarası otobüs terminali, pazar yerleri, müzeler, belediyeye ait hizmet binalarında devam edilmektedir."

Koronavirüs, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Bundesliga'ya koronavirüs engeli Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi

Son Dakika Haberleri
19:28 MUĞLA Denizlispor Başkanı'nın darp edildiği davanın ilk duruşması yapıldı
19:28 14 Mart Tıp Bayramı
19:26 Adana Ticaret Odası Başkanı Menevşe: " Fırsatçılara meydan vermeyeceğiz"
19:26 Venezuela'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
19:25 KAYSERİ Şehirler arası otobüslerde 'koronavirüs' temizliği

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:31:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]