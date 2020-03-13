Bartın'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında belediye tarafından düzenlenen tüm sosyal ve kültürel etkinliklerin ertelendiği, kurslara ara verildiği ve Kent Müzesi ile Bartın Belediyesi Kemal Samancıoğlu Etnografya Müzesi'nin 21 Nisan'a kadar ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Bartın Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni koronavirüs hastalığı tedbirleri kapsamında kararlar alındığı belirtildi.

17 Mart tarihinde açılacak Bartın Belediyesi ebru, camaltı, kaligrafi, naht eserleri sergilerinin ve 24-30 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek 26. Uluslararası Bartın Tiyatro Festivali'nin ertelendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs önlemleri kapsamında 1-2 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 6. Halk Dansları Şöleni ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yine Türk sanat müziği korosu, Türk halk müziği korosu, halk dansları topluluğu, şehir tiyatrosu, çini, ebru, resim, engelsiz ritim, piyano, bando, camaltı boyama, kaligrafi, robotik kodlama, maket, naht, yabancı dil, step-aerobik, güreş, tenis, basketbol, masa tenisi kurslarına 20 Nisan tarihine kadar ara verilmiştir. Bartın Belediyesi Kent Müzesi ile Bartın Belediyesi Kemal Samancıoğlu Etnografya Müzeleri 21 Nisan tarihine kadar ziyarete kapatılmıştır. Ayrıca Bartın Belediyesince belediye halk otobüsleri ve İnkumu halk otobüslerinde başlayan dezenfektasyon çalışmalarına, tüm parklar, piknik alanları, umumi tuvaletler, şehirlerarası otobüs terminali, pazar yerleri, müzeler, belediyeye ait hizmet binalarında devam edilmektedir."